Nuovi guai nel cavalcavia sulla Statale 131 all’altezza dello svincolo per Fenosu, al chilometro 93. Nella struttura sono stati riscontrati problemi, immediato il sopralluogo dei vigili del fuoco della polizia locale di Oristano: dopo le verifiche si è deciso di chiudere la strada provinciale 57 che collega Silì con Fenosu, quel tratto che passa proprio sotto il cavalcavia all’altezza dello stabilimento della Cao.

Al momento è in corso un sopralluogo con i tecnici dell’Anas per valutare la situazione sul tratto della 131.

Il viadotto è lo stesso su cui alcune settimane fa era state effettuate prove di carico, dopo che per sedici anni in quel tratto la strada era ridotta a una sola corsia (in direzione sud) per qualche centinaio di metri.

Dopo quelle verifiche a fine novembre (in seguito alla segnalazione partita dall’Unione Sarda, con una videodenuncia del direttore Emanuele Dessì), l’Anas aveva riaperto le due corsie in direzione Cagliari. Oggi i nuovi problemi.

