Le tribune, a Oristano, occupano già buona parte di via Duomo e via Mazzini. Sono le strade che per tre giorni, domenica, lunedì e martedì prossimi, accoglieranno i cavalieri guidati dai capicorda della secolare Sartiglia.

L’attesa in città è grande per questa edizione che ritorna dopo tre anni di sospensione a causa della pandemia.

Sabato mattina sarà steso il tappeto di sabbia sulle due strade. Per la corsa equestre sono attese centinaia di visitatori.

Oltre che via Duomo e via Mazzini, però, saranno chiuse al traffico delle auto anche alcune strade collaterali, in particolare via Aristana e via Gialeto, in occasione della vestizione, prevista domenica, de Su Componidori Danilo Casula, e via Solferino, per la vestizione del capocorsa di San Giuseppe Giampaolo Mugheddu.

Sarà, infine, chiuso il parcheggio di piazza Aldo Moro nel tratto fra il Palazzo di giustizia e l’istituto Mossa.

