Giovedì 9 luglio, a partire dalle 9.30, l’Auditorium di San Domenico ospiterà il convegno “Governare le Destinazioni. Nuove figure per lo sviluppo”, promosso dal Consorzio UNO in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni, amministrazioni pubbliche, operatori del settore, studiosi e professionisti per discutere di un tema sempre più centrale, quello della governance delle destinazioni turistiche e delle competenze necessarie a guidarne lo sviluppo. Il convegno sarà anche l’occasione per presentare al pubblico il Corso di Laurea in Management delle Destinazioni e del Turismo Culturale (MDTC), attivato dall’Università di Cagliari presso la sede oristanese a partire dall’anno accademico 2025/2026. Si tratta di un percorso di studi pensato per rispondere in modo diretto alle esigenze dei territori e delle organizzazioni, pubbliche e private, che lavorano nei campi del turismo, della cultura e dello sviluppo locale.

Ad aprire i lavori sarà il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari, Francesco Mola, cui seguirà la relazione introduttiva del professor Giuseppe Melis, Direttore del Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e l’Imprenditorialità dell’Ateneo cagliaritano e docente di Progettazione e Gestione delle Destinazioni Turistiche. La giornata si svilupperà attraverso tre panel tematici che toccheranno alcuni dei nodi più attuali dello sviluppo turistico: mobilità e accessibilità, esperienze locali di costruzione delle destinazioni, e infine la figura del Destination Manager nell’organizzazione delle destinazioni. Grazie ai contributi di esperti, amministratori e professionisti, l’appuntamento offrirà uno sguardo sullo stato dell’arte del turismo in Sardegna e sulle competenze richieste per affrontarne le sfide future.

A spiegare lo spirito dell’iniziativa è lo stesso professor Melis: «l’evento non nasce con l’obiettivo di rappresentare in modo esaustivo tutte le esperienze di sviluppo turistico presenti in Sardegna, molte delle quali meritevoli di attenzione e approfondimento, ma di offrire alcuni punti di vista differenti sul tema della governance delle destinazioni e sulle competenze necessarie per accompagnarne i processi di sviluppo, per favorire il confronto tra istituzioni, operatori, amministratori e professionisti, contribuendo alla diffusione di una cultura manageriale delle destinazioni turistiche. In autunno, poi, abbiamo previsto un altro incontro dedicato al turismo culturale». Sulla stessa linea il Presidente del Consorzio UNO, Gian Valerio Sanna, che sottolinea il valore dell’operazione per la sede universitaria oristanese: «Questo corso rappresenta per la sede universitaria di Oristano un passo importante. Dopo quasi trent’anni dalla sua istituzione, il corso di studio dedicato al turismo cambia pelle, andando incontro alle esigenze di professionalità e competenze che il mondo contemporaneo richiede per affrontare la complessità. Operatori del settore, policy maker e amministrazioni pubbliche sapranno cogliere questo sforzo e apprezzare la professionalità delle ragazze e dei ragazzi che sceglieranno di formarsi qui a Oristano».

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