Cabras, una petizione online per chiedere al Comune di rendere fruibile ai cani l’intera spiaggia di Porto SueddaAttualmente, l'area destinata non riesce ad accogliere tutti coloro che vorrebbero godere di un momento di svago con i propri amici a quattro zampe
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Riservare tutta la spiaggia di Porto Suedda, nel Sinis, solo ai cani. È quanto viene chiesto con la petizione online al Comune di Cabras. A lanciare la raccolta firme su Change.org è Sandra Troncia, una cittadina di Cabras.
«Porto Suedda è un luogo splendido, circondato dal meraviglioso paesaggio sardo e baciato da un mare cristallino, ma per chi desidera trascorrere una giornata al mare con il proprio cane, il sogno di uno spazio ampio e accogliente è ancora lontano - si legge nel testo della petizione - Attualmente, l'area destinata ai cani è eccessivamente piccola e non riesce ad accogliere tutti coloro che vorrebbero godere di un momento di svago con i propri amici a quattro zampe. Questa situazione crea un disagio significativo non solo per i proprietari di cani, ma anche per gli animali stessi, costretti in spazi ristretti che portano a situazioni di stress e disagio. Come possiamo considerare Porto Suedda un luogo di accoglienza per tutti se i nostri cani non sono parte di questo disegno di inclusività?».
Nel documento viene spiegato poi che in molte regioni d'Italia e del mondo, le spiagge per cani sono realtà consolidate, che rispettano le esigenze di spazio e sicurezza sia per gli animali che per gli esseri umani.
«Chiediamo quindi al Comune di Cabras di rivalutare le aree destinate ai nostri cani e di permettere l'accesso completo alla spiaggia di Porto Suedda - si legge ancora nel documento - Un'azione concreta potrebbe essere quella di ampliare l'area esistente o di trasformare l'intera spiaggia in una zona dog-friendly, implementando regole che garantiscono il rispetto reciproco tra tutti i bagnanti. Potrebbero essere posizionati cartelli informativi sulle norme di comportamento e offerte buste per raccogliere gli escrementi, sostenendo, così, una convivenza civile e armoniosa Facciamo appello al buon senso e alla volontà delle istituzioni competenti per creare un cambiamento significativo che renda la nostra comunità un esempio di inclusione e rispetto per ogni essere vivente. Incontro Così facendo non solo andremmo ai bisogni di molte famiglie, ma aumenterebbe anche l'attrattiva turistica della nostra regione per chi cerca luoghi dove tutti i membri della famiglia, animali compresi, sono i benvenuti».