Tre dei comuni del Consorzio Due Giare, per una settimana, diventeranno un grande palcoscenico diffuso dedicato al teatro di strada. Il 21, 27 e 28 agosto Baradili, Assolo e Villa Verde, ospitano il “Festival Internazionale Itinerante di Arte in Strada Girovagando”, organizzato da Theatre en Vol e promosso dal Consorzio Due Giare, con un calendario di spettacoli tra teatro, circo contemporaneo, danza, musica e performance itineranti.

L'edizione 2026, intitolata “La Rivolta della Bellezza – senza perdere la tenerezza”, invita a riscoprire il valore delle relazioni umane in un tempo segnato da conflitti, disuguaglianze e crescente disumanizzazione.

Il festival rinnova la collaborazione tra Consorzio Due Giare, Theatre en Vol e Associazione Girovagando, che tra il 2007 e il 2011 diedero vita alle cinque edizioni di "Sogni a spazi aperti", trasformando piazze, vicoli e spazi pubblici della Marmilla in luoghi di incontro.

«Riportare Girovagando in Marmilla significa continuare a investire nella cultura come leva di crescita per il territorio e le sue comunità – dichiara Lino Zedda, presidente del Consorzio Due Giare - Crediamo che i piccoli paesi debbano essere anche luoghi di sperimentazione culturale, capaci di attrarre visitatori e, allo stesso tempo, di rafforzare il senso di appartenenza di chi li vive ogni giorno».

«Siamo felici di tornare a dialogare con il Consorzio Due Giare dopo la straordinaria esperienza di Sogni a spazi aperti – commenta Michéle Kramers, direttrice artistica del Festival - In quegli anni abbiamo visto che l'arte di strada può intrecciarsi in modo naturale con l'identità dei piccoli paesi, creando relazioni autentiche tra artisti, comunità e visitatori».

Prima tappa del Festival a Villa Verde, venerdì 21 agosto, tra piazza Renzo Lampis e piazza della Memoria, dalle 19, “Il Sogno di un passero”, di Circ Panic, “Tracce – in cammino”, del Theatre en Vol, “Il cielo in una gabbia”, Circooltura/Ex Ma e “Nuova Orchestrina Altalena”, di Royal Circus Ostrica. Giovedì 27 agosto ad Assolo, tra piazza Roma, Casa Fanari e piazza della Chiesa. Venerdì 28 agosto, chiude la tappa di Baradili, dalle 19, tra via Municipio, Via Turri e Piazza Santa Margherita.

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