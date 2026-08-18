A Ruinas appuntamento con "Artes et Sonos"Un’occasione per poter assistere all’esibizione dei gruppi musicali emergenti isolani
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Due serate di musica dal vivo, a Ruinas, oggi e domani, con il contest per band emergenti, ventinovesimo meeting “Artes et Sonos”, organizzato dall’omonima associazione culturale, in collaborazione con il Comune.
Un’occasione per poter assistere all’esibizione dei gruppi musicali emergenti isolani. Nella piazza Nuova del paese, il programma prevede le semifinali per il primo giorno, le finali il secondo.
Mercoledì 18, a partire dalle 21, la semifinale, con l’esibizione dei gruppi: Temporali, Primo Atto di Secessione, Toothless Unicorns, Gabriele Chiesa CG, Christian Tola e TrigoMacco.
Ad accompagnare le band in gara, saranno ospiti sul palco ruinese i MegaHera. Giovedì 19, alle 20, la cena sociale, mentre dalle 21, la finale del contest. Oltre ai 2 vincitori della semifinale, spazio anche agli Uncle Fish&The Boomers, ai Fuoristagione e a Whisper Of a White Bullet. A chiudere la finale, i Sikitikis, una delle band simbolo della musica pop-rock sarda.