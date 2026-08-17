Lavori che non finiscono e disagi continui per i cittadini a causa dell'interdizione permanente di varie zone del centro abitato. Durante il prossimo Consiglio comunale di San Vero Milis si parlerà anche della riqualificazione urbana. Il capogruppo di San Vero Milis e Marine, Andrea Atzori, ha presentato un'interrogazione sugli interventi deliberati nel 2024 e affidati alla ditta Ortu di Milis che prevedono la riqualificazione della viabilità per un totale di 470 mila euro.

L'interrogazione pone all'assessore ai Lavori Pubblici Andrea Albai diversi quesiti tra cui la data stimata per l'ultimazione definitiva di tutti i cantieri legati all'appalto, visto il superamento dei termini originari e la necessità di redigere la terza variante. Poi "quali sono nello specifico le "altre arterie" e le lavorazioni stradali, di verde o di arredo urbano che verranno ridotte o eliminate per compensare finanziariamente i costi dei nuovi sottoservizi di via Santa Barbara". E ancora "a quanto ammonta la stima economica complessiva della variante e se il prezzo complessivo dell'opera è rimasto bloccato a 740.000,00 euro o richiederà nuove variazioni di bilancio".

Atzori chiede anche "per quale motivo lo stato di totale ammaloramento delle reti idriche e fognarie di via Santa Barbara non è stato rilevato o inserito nel documento di indirizzo alla progettazione o in fase di progetto esecutivo, evitando il continuo ricorso a varianti in corso d'opera per eventi definiti "imprevisti e imprevedibili".

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