Possibili disagi alla rete telefonica. La direzione della Asl 5 comunica che nelle giornate di domani, lunedì 30 e martedì 31 marzo, è previsto il cambio di gestione del sistema di telefonia fisso di tutte le strutture sanitarie della città di Oristano. Quindi ospedale, poliambulatorio e sede legale di via Carducci.

«Un cambio di gestione finalizzato al miglioramento e al potenziamento dello stesso sistema di telefonia interno - fanno sapere dalla Asl - Nelle stesse giornate di lunedì 30 e martedì 31 marzo si potrebbero verificare alcuni disservizi nelle comunicazioni telefoniche a causa del suddetto cambio di gestione, ma i nostri uffici dei Sistemi Informatici sono già al lavoro per limitare possibili disservizi e anche per intervenire prontamente in caso di eventuali criticità».

La direzione della Asl 5 si scusa anticipatamente con gli utenti per gli eventuali disagi.

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