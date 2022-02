Sorpresi dalla Guardia forestale di Oristano ad abbandonare rifiuti in mezzo alla strada, rischiano ora di dover pagare una multa salata.

In totale sono cinque le persone finite nei guai in questi giorni. Per ciascuno di loro una sanzione fino a tremila euro, conciliabile a 600 euro.

“Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, nonostante l'accresciuta attenzione da parte della popolazione, continua a manifestarsi in tutta la sua gravità per le pesanti ripercussioni sull'ambiente, sulla salute delle persone, sulle attività produttive e infine per gli ingenti costi di bonifica che ricadono sui Comuni”, spiega il Corpo forestale.

E lo stesso Corpo forestale assicura che i controlli contro i “furbetti dei rifiuti” proseguiranno senza sosta.

