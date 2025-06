Buone notizie per tanti studenti: è stata pubblicata la graduatoria unica regionale degli ammessi alla borsa di studio nazionale per l’anno scolastico 2024/2025.

L’elenco, approvato dal servizio Politiche scolastiche dell’assessorato regionale della Pubblica Istruzione, è disponibile anche a Oristano. Per chi ha presentato la domanda, è possibile verificare la propria posizione recandosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, al piano terra di Palazzo degli Scolopi, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, e il martedì anche nel pomeriggio, fino alle 17.30. I genitori degli studenti minorenni dovranno portare con sé il codice fiscale del figlio per ricevere informazioni.Importante ricordare che chi risulta beneficiario della borsa nazionale non potrà ottenere anche quella regionale per lo stesso anno scolastico.Per quanto riguarda tempi e modalità di pagamento, sarà il Ministero dell’Istruzione a comunicare le istruzioni ufficiali. È possibile restare aggiornati consultando il portale dello studente iostudio.pubblica.istruzione.it oppure scrivendo a iostudio@istruzione.it.

