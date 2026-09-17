Il Comune di Nurachi organizza un corso per dj. Possono partecipare i ragazzi dai 12 ai 16 anni, che frequentano le scuole del paese. Il corso prevede un massimo 10 alunni e sarà tenuto da un professionista del settore. Le lezioni si svolgeranno al Centro di aggregazione sociale di via S. Lucia, e avranno una durata di due ore ciascuna, dalle 18 alle 20, a partire dal 23 settembre per concludersi il giorno 11 dicembre 2026. Le iscrizioni dovranno essere presentate alla mail info@comune.nurachi.or.it.

C'è tempo fino alle 13 di domani 18 settembre. Durante il laboratorio verranno approfondi diversi argomenti: nozioni di musica e differenze tra i vari generi musicali; proprietà, regolazione e nozioni sull’accoppiamento (mixaggio) dei brani; nozioni utili alla preparazione della scaletta in base al pubblico; conoscenza dell’attrezzatura da dj e prove pratiche con attrezzatura professionale.

Lo scopo è quello di fornire competenze musicali, tecniche e ricreative, stimolando al contempo l'inclusione sociale e l'espressione personale, favorendone il benessere e la socializzazione, quale strumento educativo e di crescita.

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