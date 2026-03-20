Oristano: biblioteca nel degrado, l’opposizione incalza la GiuntaPresentata un’interpellanza urgente per chiedere interventi immediati
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Sicurezza, degrado e spazi mal utilizzati: a Oristano la biblioteca comunale finisce nel mirino della minoranza, che presenta un’interpellanza urgente per chiedere interventi immediati.
Nel documento, primo firmatario Giuseppe Obinu, si evidenzia come i locali risultino «carenti di spazi adeguati a soddisfare la crescente domanda culturale», nonostante il buon andamento delle attività. Tra le criticità principali viene segnalato che «da oltre un anno risulta crollata la balaustra della cappella», una situazione che «rappresenta un evidente stato di degrado, oltre che un potenziale rischio per la sicurezza».
A questo si aggiungono «un impianto di illuminazione inadeguato» e «un’infiltrazione di umidità» nei servizi igienici del piano terra, con ricadute sulla fruizione degli ambienti. Nel mirino anche l’organizzazione degli spazi: «L’aula destinata all’ISTAR risulta, allo stato attuale, non utilizzata», venendo «di fatto adibita a semplice magazzino», con il rischio di configurare «uno spreco di risorse e una perdita di opportunità per la comunità».
Con dodici quesiti, l’opposizione chiede conto all’amministrazione su verifiche tecniche, tempistiche e risorse per gli interventi, oltre alle misure necessarie a garantire sicurezza e decoro della struttura.