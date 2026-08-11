Ancora un incidente sulle strade cittadine, questa volta all’incrocio tra via della Conciliazione e via Tazzoli, dove una mancata precedenza potrebbe aver provocato lo scontro. Erano da poco passate le 9.30 quando una Alfa Romeo Giulietta ha colpito in pieno uno scooter.

L’urto è stato violento e il conducente del due ruote è stato sbalzato sul marciapiede. L’uomo è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con un’ambulanza, che lo ha trasportato all’ospedale San Martino di Oristano per le cure e gli accertamenti.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, la polizia e gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento l’ipotesi è che a provocare lo scontro sia stata una mancata precedenza, ma saranno gli accertamenti a chiarire l’esatta sequenza dei fatti e le eventuali responsabilità.

L’incidente ha provocato momenti di apprensione tra automobilisti e residenti della zona, richiamati dal forte impatto.

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