Oristano, arriva il Giubileo del mondo della SartigliaTutti assieme uniti per pregare in occasione dell'anno santo
Il Giubileo ad Oristano riunisce anche il mondo della Sartiglia. Domenica 19 ottobre, al Rimedio, è in programma una mattinata per pregare ma anche per far sentire i suoni della giostra. L'evento è promosso dalla Basilica del Rimedio e dalla Pro loco in collaborazione con il Comune.
Si parte da piazza Roma alle 9 per poi trasportare in processione la statua della Madonna del Rimedio. Alle 11, nel piazzale retrostante la chiesa, ci sarà la benedizione dei cavalieri e la celebrazione della Santa Messa. Poi seguirà l'esibizione di tutti gli ospiti. Saranno presenti i "Tamburini e trombettieri della Pro loco" assieme al gruppo dei bambini. Poi il gruppo folk Città di Oristano fondato da Enrico Fiori e l'associazione “Is Floris Enrico Fiori”. Ma anche l'associazione Tamburini e Trombettieri “Sa Sartiglia” e l'associazione culturale Tamburini e trombettieri Città di Oristano.
Non mancheranno i due Gremi che organizzano la Giostra, quello dei falegnami e quello dei contadini. Presenti anche l'associazione Mini cavalieri Eleonora d'Arborea e la Giara Oristanese.