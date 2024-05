Come sempre verranno affrontati e discussi diversi temi, tra cui l’esperienza dell’attesa, la gestione del travaglio, le metodiche antalgiche fisiologiche, il rilassamento, la respirazione, l’allattamento, ma anche il parto medicalizzato, le prime cure e la gestione del neonato, il ritorno a casa e il nuovo equilibrio di coppia dopo la nascita, l’esperienza della genitorialità. Sono aperte le iscrizioni ai nuovi percorsi di accompagnamento alla nascita curati dal Consultorio familiare di Oristano, che inizieranno nei mesi di giugno, luglio e agosto. Otto gli incontri previsti per ciascun percorso, sette precedenti e uno successivo al parto. Un ciclo di appuntamenti, totalmente gratuiti, che aiuteranno i futuri genitori ad accogliere il nuovo nato in maniera più consapevole e serena, con il supporto delle operatrici e degli operatori del Consultorio familiare, che li accompagneranno in questo nuovo meraviglioso viaggio in cui ognuno di loro avrà la possibilità di condividere esperienze, dubbi, paure e curiosità relativamente a tutto ciò che concerne la nascita. Per iscriversi ai corsi è possibile contattare il numero 0783 317707 o inviare una mail a ostginconsultorio.or@asloristano.it A supporto delle neomamme è presente al Consultorio oristanese anche un altro importante servizio: l’ambulatorio per il sostegno e consulenza all’allattamento. Tutte le donne che ne avessero bisogno possono chiamare al numero 0783 317707 per prenotare un appuntamento.

