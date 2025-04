Una anziana invalida è stata scippata ieri mattina in centro a Oristano.

La donna con il suo deambulatore stava passeggiando in via Mazzini quando è stata avvicinata da un gruppo di ragazzini. Uno di loro è riuscito a strapparle la borsetta portandole via il portafoglio con i soldi e i documenti.

Immediatamente è scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volanti della Polizia che hanno subito avviato le ricerche degli scippatori.

Grazie ai filmati delle telecamere e a indagini a tempo di record, gli uomini della Squadra mobile avrebbero già individuato i giovani, tra cui alcuni minorenni.

Accertamenti ancora in corso, potrebbero esserci sviluppi nelle prossime ore.

