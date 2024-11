Ancora modifiche negli Ascot della provincia di Oristano.

Il turno dell’ambulatorio straordinario di Narbolia, in via Principe Amedeo, previsto per giovedì 14 novembre sarà posticipato a venerdì 15, dalle 14.30 alle 19.30. Il servizio è riservato ai cittadini privi di medico di famiglia di Narbolia, San Vero Milis e Zeddiani.

Il turno dell’Ascot di San Nicolò d’Arcidano, in via Eleonora d’Arborea di domani, quindi mercoledì 13 novembre, si svolgerà dalle 15.00 alle 20, anziché dalle 9 alle 14. Come fa sapere la Asl di Oristano, a partire da questa settimana l’ambulatorio straordinario sarà operativo il mercoledì, dalle 15 alle 20 e il giovedì dalle 9 alle 14.

A novembre l’Ascot di Zeddiani, in via Deledda 18, sarà aperto nei giorni di venerdì 15, lunedì 18 e lunedì 25, sempre dalle 10 alle 13. All’Ascot di Zeddiani possono fare riferimento i cittadini privi di medico di famiglia residenti nei comuni di Zeddiani, Narbolia e San Vero Milis.

© Riproduzione riservata