Non solo corsa alle stella e pariglie. Per la prima volta i turisti potranno assaporare anche tutto ciò che accade all'interno delle scuderia prima della Sartiglia. Quello che da sempre insomma è solo per i parenti e gli amici intimi dei cavalieri.

Chi vorrà vivere anche queste emozioni dovrà pagare però un ticket di 15 euro. Una novità promossa da due scuderie in collaborazione con il Comune e la Fondazione Oristano. Appuntamento quindi il 19 e 21 febbraio, dalle 9 alle 12.

La maschera di un cavaliere (foto Sara Pinna)

La scuderia di Francesco Castagna, Giuseppe Frau e Giuseppe Catapano sarà allestita negli spazi del parcheggio comunale del Palazzo degli Scolopi, in piazza Eleonora. Quella di Raimondo Carta, Andrea Cinus e Roberto Pau in via Arborea, a pochi metri dalla sede del Gremio dei contadini dove domenica andrà in scena la vestizione de su componidori. I biglietti per l’ingresso nelle due scuderie sono già disponibili negli uffici della Fondazione ma anche nel Villaggio Sartiglia. Un biglietto dà accesso una sola volta in ognuna delle scuderie. I bambini fino a sei anni non pagano. Dai sette ai dieci anni il costo è invece di dieci euro.

La rosetta prima di essere sistemata sul cavallo (foto Sara Pinna)

I turisti troveranno cibo di ogni genere e arrosti preparati sul momento. Non mancherà la tradizionale Vernaccia, ovviamente, e i dolci di mandorla. Potranno assistere da vicino alla bardatura dei cavalli e alla vestizione dei cavalieri prima della loro uscita in sella verso via Duomo.

