Con la maschera in volto parla con gli studenti intenti a realizzare assieme a lui un nuovo murale. La firma del famoso artista di strada, Manu Invisible, è arrivata ad Oristano, all'Istituto “Othoca” guidato dal dirigente scolastico Franco Frongia.

Questa mattina l'artista ha iniziato a colorare una parete esterna della scuola coinvolgendo alcuni studenti, all'ingresso dell'ala vecchia dell'Istituto, un modo anche per riqualificare un vecchio spazio dell'edificio. Divisi in gruppi, nell'arco di diversi giorni, i ragazzi aiuteranno l'artista in tutte le fasi creative del murale. L'evento rientra nell'ambito delle ultime iniziative pensate per festeggiare i cinquant'anni della scuola.

L'opera dovrebbe essere ultimata nel fine settimana. Il risultato sarà un cuore umano inteso come motore della società. Un modo per simboleggiare la transazione ecologica dalle fonti di carbonio fossili a l'idrogeno. Il risultato è uno scorcio senza soluzione di continuità sul contesto paesaggistico circostante.

