La sostenibilità calata in un contesto aziendale è il tema che hanno potuto approfondire quest’anno gli alunni della 4a A (indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing) dell’Istituto Tecnico “Lorenzo Mossa” di Oristano presieduto dalla dirigente Marilina Meloni. Hanno infatti preso parte al progetto formativo “Responsabilità Sociale d’Impresa, la sostenibilità come opportunità e professione” condotto da Maurizio Francesco Maleddu, Sustainability Manager e Consulente libero professionista. Referente dell’iniziativa la docente di Diritto Alexia Portalupi. I ragazzi, in un ciclo di lezioni portare avanti tra febbraio e maggio, hanno avuto la possibilità di scoprire i fondamenti della Responsabilità Sociale d’Impresa, tramite l’analisi dei processi gestionali.

La centralità del tema dello sviluppo sostenibile per le istituzioni è infatti di grande attualità: i cambiamenti climatici, le disuguaglianze sociali, la diversità e l’inclusione sono solo alcune delle sfide che le aziende sono chiamate oggi a gestire. «La necessità d’integrazione della sostenibilità all’interno dei modelli di business è divenuta un’esigenza concreta, entrata a costituire strutturalmente la gestione aziendale», spiega Maleddu. Gli studenti hanno potuto approfondire la conoscenza del processo di pianificazione strategica della sostenibilità in azienda, analizzando e discutendo in classe dei casi studio utili a facilitare l’interpretazione di un Bilancio di Sostenibilità.

Infine sono state illustrate le competenze specifiche della figura professionale del Sustainability Manager. Tra queste spicca la capacità di saper coniugare conoscenze professionali con le soft skills manageriali, ad esempio gestione delle relazioni e comunicazione, leadership e influenza, problem solving, orientamento strategico e gestione del cambiamento organizzativo. In aula sono state portate numerose testimonianze aziendali fornite dalle imprese, associazioni di categoria ed Università che hanno risposto con entusiasmo al progetto.

