L’Istituto Othoca di Oristano domani, lunedì 19 maggio, ospiterà la finale regionale del primo Rally Matematico, un’innovativa competizione che mette alla prova le capacità e collaborazione degli studenti di classi parallele di vari ordini di scuola, dalle classi terze della scuola primaria alle classi del biennio della secondaria di secondo grado.

A sfidarsi, nel pomeriggio, saranno le otto classi finaliste della secondaria di secondo grado, provenienti dalle province di Sassari, Oristano e Nuoro. L’evento, promosso dal Centro di Ricerca e Sperimentazione dell’Educazione Matematica di Cagliari, sarà un’importante occasione di incontro e confronto tra studenti di tutto il territorio regionale.

A differenza delle tradizionali olimpiadi matematiche che premiano le eccellenze individuali, il Rally Matematico si distingue per la sua natura collettiva: protagonista della competizione è infatti la classe intera, chiamata a collaborare per risolvere problemi complessi in un tempo limitato. Un format che incentiva il lavoro di squadra e valorizza il contributo di ogni studente. I vincitori verranno premiati nell’Aula Magna della scuola al termine di una giornata che si preannuncia ricca di sfide ed emozioni.

«Sono molto soddisfatto di questa iniziativa - spiega il dirigente scolastico Franco Frongia - perché promuove un approccio dinamico e coinvolgente all’apprendimento della matematica, disciplina spesso percepita come ostica dagli studenti ma che, attraverso progetti come questo, rivela il suo lato più stimolante e creativo».

