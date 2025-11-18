Sabato 22 novembre, alla Cantina del Rimedio di Donigala, si svolgerà il secondo appuntamento del ciclo di incontri dedicato al settore vitivinicolo e organizzato da Coldiretti Oristano in collaborazione con il Consorzio di tutela e valorizzazione della vernaccia Doc e l’amministrazione comunale. A fare gli onori di casa il presidente della Cantina del Rimedio, Francesco Simbula, a cui seguiranno i saluti istituzionali del presidente della Provincia, Paolo Pireddu, del primo cittadino di Oristano, Massimiliano Sanna e dell’assessore alle attività produttive, Valentina de Seneen. Si entrerà nel vivo con l’approfondimento su storia e tradizione della coltura della vite nel territorio a cura Alessandro Usai, della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio Cagliari, Oristano e Sud Sardegna; proseguirà il Presidente del Consorzio, Mauro Contini, con la valorizzazione del territorio attraverso l’enoturismo e seguirà Giovanni Sechi, coordinatore regionale associazione nazionale città del vino che parlerà di progettualità dell’associazione a favore del territorio. Chiuderà il Presidente di Coldiretti Oristano evidenziando le opportunità per il settore. L’incontro, moderato dall’enologo Aldo Buiani, terminerà con un aperitivo a base di vernaccia.

