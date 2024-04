Da un lato la rimozione di alberature che accompagna gli interventi di riqualificazione a Torregrande, nell’area del Foro Boario e in piazza Mariano, dall’altra patogeni e parassiti che mettono a rischio il patrimonio arboreo cittadino.

I consiglieri comunali di minoranza, primo firmatario Umberto Marcoli, hanno racchiuso le loro preoccupazioni in un’interpellanza al sindaco e agli assessori all’Ambiente, ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica. Chiedono «quali siano le misure adottate per fronteggiare l’emergenza Phytophthora e Coraebus florentinus e quali quelle programmate».

Gli esponenti di Alternativa Sarda Progetto Sardegna, Oristano Più, Pd e Oristano Democratica e Possibile domandano anche «come il Comune intenda gestire il divario tra le dichiarazioni e le azioni effettive riguardo la sicurezza delle alberature, quali fondi sono stati stanziati e quali saranno investiti per la manutenzione e l'espansione del verde pubblico e quali strategie e progetti specifici sono in corso o in fase di sviluppo per combattere il cambiamento climatico».

Il documento volge poi lo sguardo al futuro per sapere «quali passi sono stati fatti per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni del 40% entro il 2030 e di decarbonizzazione entro il 2040 e quali iniziative sono previste per incentivare la partecipazione attiva dei cittadini nella cura e nella manutenzione del verde pubblico e della mobilità in vista dell’approvazione del Pums».

