L’Officina Filosofica dell'Istituto Bellieni approda nel cuore di Oristano con il seminario di filosofia pratica dal titolo “Conosci te stesso nell’era digitale: identità e autenticità tra social e maschere”.

A partire da venerdì 17 aprile, nei locali di Via Cagliari 183, una nuova tappa nel percorso di divulgazione culturale dell’istituto, curato e condotto da Daniela Masia Urgu, che si articolerà ogni venerdì dalle 17.30 alle 19.30, attraverso dieci incontri a cadenza settimanale. In un’epoca in cui gran parte della nostra esistenza trascorre mediata dagli schermi, il seminario pone una domanda cruciale: quanto della nostra identità ci appartiene realmente? Se gli algoritmi-oracolo sembrano conoscerci meglio di noi stessi, suggerendo desideri e comportamenti, il rischio è quello di soccombere a una standardizzazione invisibile. L'obiettivo è analizzare come non farsi schiacciare dai modelli digitali, cercando di ritrovare la propria autenticità dietro le maschere costruite per ottenere l’approvazione sociale online.

Il seminario si svolgerà in presenza. Per consultare il programma completo e ricevere dettagli sulle modalità di partecipazione, è possibile scrivere a istitutobellieni@gmail.com.

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