L’obiettivo è quello di affrontare al meglio il parto e anche ciò che sarà nei giorni successivi al lieto evento. A Oristano sono aperte le iscrizioni ai nuovi incontri di accompagnamento alla nascita dedicati alle famiglie in dolce attesa ed organizzati gratuitamente dal Consultorio familiare di nella sede di via Carducci. Il prossimo ciclo di eventi si aprirà il 26 aprile e sarà tenuto dall’ostetrica Marta Oggiano. Appuntamento ogni mercoledì dalle 10 alle 12. Sette gli incontri in programma prima del parto ed uno successivo alla nascita, nel corso dei quali mamme e papà potranno affrontare i temi legati ai cambiamenti fisiologici in gravidanza, travaglio e parto, allattamento e cure del neonato, maternità e baby blues, leggi a tutela della famiglia.

Al termine degli incontri, le future mamme saranno guidate nella sperimentazione degli esercizi di respirazione e rilassamento e nelle tecniche di visualizzazione che consentono di vivere l’esperienza del travaglio in maniera più serena e consapevole. L’ultimo appuntamento riserverà a tutte le partecipanti una piccola sorpresa: riceveranno in dono un capo in lana per il bebè, frutto del progetto “Carezze incondizionate”, nato dalla collaborazione fra il Consultorio oristanese e le volontarie dell’associazione Cuore di maglia, che confeziona i manufatti in lana.

Dopo il parto, verrà poi programmato un ultimo appuntamento in compagnia dei propri bambini. «Gli incontri di accompagnamento alla nascita – spiegano le ostetriche Marta Oggiano e Barbara Zara, responsabili dei percorsi – rappresentano una importante opportunità per i futuri genitori, non solo perché consentono loro di vivere al meglio il periodo della gravidanza, ma anche perché forniscono informazioni e competenze preziose per affrontare al meglio il delicato evento». Per iscrizioni e informazioni è possibile inviare una mail con i propri dati all’indirizzo: ostginconsultorio.or@asloristano.it o chiamare al numero 0783.317707.

