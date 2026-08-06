C’è tempo fino al 30 settembre per chiedere un contributo a sostegno del pagamento dell’affitto. Il Comune di Oristano ha pubblicato il bando destinato alle famiglie che nel corso del 2026 hanno sostenuto le spese del canone di locazione dell’abitazione principale. L’obiettivo è alleggerire il peso dell’affitto sui nuclei con redditi più bassi e offrire un sostegno a chi si trova maggiormente esposto all’aumento del costo della casa.

Possono presentare domanda i cittadini italiani, comunitari o extra Ue in possesso di regolare titolo di soggiorno, residenti nel Comune di Oristano e titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato per l’abitazione principale.

L’accesso al contributo è subordinato al possesso di un’attestazione Isee 2026. Sono previste due fasce: la prima comprende i richiedenti con un Isee pari o inferiore a 15.908,10 euro, mentre la seconda è riservata a chi non supera i 17.131 euro.

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre, consegnandole all’Ufficio Protocollo del Comune oppure inviandole tramite Pec. Il bando, il modulo di domanda e tutta la documentazione necessaria sono disponibili all’Urp e sul sito istituzionale dell’ente.

Per poter beneficiare del contributo, sarà indispensabile trasmettere entro il 15 gennaio 2027 le ricevute relative ai canoni di locazione pagati nel corso del 2026, passaggio necessario per la definizione della pratica e l’eventuale liquidazione del beneficio.

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