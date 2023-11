Il freddo inizia a farsi sentire. Presto però il riscaldamento dovrebbe essere in funzione anche all’interno dell’Istituto scolastico dei Frassinetti, ad Oristano, che da settembre scorso ospita 14 classi del liceo scientifico Mariano IV d'Arborea, dove attualmente sono in corso importanti lavori di ristrutturazione.

La provincia, con la determina numero 937 firmata dal dirigente del settore Edilizi e Istruzione, fa sapere infatti che poiché non è presente l’impianto di riscaldamento sono stati acquistati 14 condizionatori portatili da dislocare nelle classi, per un totale di circa 6mila euro. Sempre nel documento, che porta la data del 15 novembre, si legge anche che la ditta che fornisce l’attrezzatura per garantire ai ragazzi aule calde ha a disposizione dai sette ai dieci giorni per la consegna di tutto il materiale.

L’assenza del riscaldamento era stato uno dei motivi che aveva portato i ragazzi del liceo, circa due settimane fa, a scioperare per due giorni.

