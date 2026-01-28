Anche una delegazione della Provincia di Oristano, rappresentata da sette giovani del progetto “Disperdiamoci”, era presente a Roma per l’evento conclusivo del progetto nazionale promosso dall’Unione delle Province con il supporto del Dipartimento per le Politiche Giovanili. Presenti anche il vicepresidente Claudio Pinna e i consigliere delegato alle Politiche Giovanili Antonio Iatalese. Per il gruppo oristanese è intervenuto Alessandro Sulis, che ha illustrato l’iniziativa dedicata al contrasto della dispersione scolastica attraverso attività sportive, educative e di aggregazione.

«E’ stata un’esperienza di grande valore- afferma Iatalese – in quanto il progetto dimostra come il protagonismo giovanile possa diventare uno strumento concreto contro isolamento e abbandono scolastico». Soddisfazione anche del vicepresidente Pinna: «Essere presenti a un evento nazionale di questo livello è motivo di orgoglio. Il confronto con altre realtà ci permette di crescere e rafforzare politiche giovanili realmente vicine ai bisogni dei ragazzi».

La giornata si è chiusa con un confronto sul benessere psicofisico, ribadendo il ruolo centrale dello sport e della partecipazione attiva come strumenti di inclusione sociale.

