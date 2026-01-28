Oristano, a Roma una delegazione della Provincia per il progetto “Disperdiamoci”La delegazione era rappresentata da sette giovani
Anche una delegazione della Provincia di Oristano, rappresentata da sette giovani del progetto “Disperdiamoci”, era presente a Roma per l’evento conclusivo del progetto nazionale promosso dall’Unione delle Province con il supporto del Dipartimento per le Politiche Giovanili. Presenti anche il vicepresidente Claudio Pinna e i consigliere delegato alle Politiche Giovanili Antonio Iatalese. Per il gruppo oristanese è intervenuto Alessandro Sulis, che ha illustrato l’iniziativa dedicata al contrasto della dispersione scolastica attraverso attività sportive, educative e di aggregazione.
«E’ stata un’esperienza di grande valore- afferma Iatalese – in quanto il progetto dimostra come il protagonismo giovanile possa diventare uno strumento concreto contro isolamento e abbandono scolastico». Soddisfazione anche del vicepresidente Pinna: «Essere presenti a un evento nazionale di questo livello è motivo di orgoglio. Il confronto con altre realtà ci permette di crescere e rafforzare politiche giovanili realmente vicine ai bisogni dei ragazzi».
La giornata si è chiusa con un confronto sul benessere psicofisico, ribadendo il ruolo centrale dello sport e della partecipazione attiva come strumenti di inclusione sociale.