Meglio non ammalarsi a Capodanno. Ancora una volta la Asl di Oristano non riesce a garantire l'apertura dell'ambulatorio della guardia medica di via Carducci in giornate particolari come il 31 dicembre, durante le quali il medico di base è assente.

Come non era presente nessun camice bianco dal 23 dicembre al 26, non ci sarà nessuno nemmeno la notte del 31 dicembre .

Ad annunciarlo è la stessa Asl di Oristano nel sito istituzionale. Ma non è tutto. Si legge anche che in caso di necessità è necessario rivolgersi ai punti di continuità assistenziale vicini. Quali non viene indicato. Il problema però è che anche diversi ambulatori della guardia medica a pochi chilometri di distanza da Oristano non apriranno le porte.

A Simaxis ad esempio, come si legge sempre nel sito della Asl di Oristano, l'ambulatorio non sarà attivo la notte del 31. Per quanto riguarda il primo gennaio invece ancora non arriva nessuna notizia. Stessa cosa succederà a Riola Sardo.

Come si legge nel sito del Comune il medico non sarà presente né la notte del 31 ma neanche il primo giorno dell'anno. Per chi avrà bisogno, come ultima spiaggia, ci sarà sempre il Pronto Soccorso. L'anno finisce e inizia male.

© Riproduzione riservata