Per soddisfare tutte le richieste di risarcimento inoltrate dagli agricoltori per l'anno 2024, l'amministrazione provinciale potrà disporre di un finanziamento più consistente. Il trasferimento regionale passa da 104.000 euro a 269.000 euro, con un aumento di oltre 150.000 euro che consentirà di soddisfare tutte le richieste di risarcimento inoltrate dagli agricoltori per danni subiti dal comparto del 2024.

Un risultato importante per il territorio, raggiunto grazie alle pressanti sollecitazioni della Provincia e delle associazioni di categoria, che hanno chiesto con forza un intervento concreto su uno dei problemi più gravi che affliggono il settore. «Il nuovo finanziamento della Regione rappresenta motivo di grande soddisfazione – ha dichiarato il consigliere provinciale Andrea Grussu – si tratta di un sostegno fondamentale per gli agricoltori dell'oristanese, che potranno finalmente vedere riconosciuti i danni subiti. Stiamo lavorando per far sì che i risarcimenti vengano erogati entro l'anno».

Sulla stessa linea il presidente della Provincia Paolo Pireddu, che ha sottolineato il valore del dialogo istituzionale: «Questo risultato dimostra l'efficacia del confronto costruttivo tra istituzioni e rappresentanze del mondo agricolo. La Provincia continuerà ad essere al fianco degli agricoltori, portando avanti con determinazione le istanze del territorio presso la Regione. L'incremento ottenuto è un segnale concreto di attenzione verso un settore vitale per l'economia oristanese».

