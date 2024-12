Programmate le attività per il 2025 del Consorzio Turistico Due Giare, con sede a Baressa. L’obiettivo rimane quello della valorizzazione dei saperi e sapori locali, delle ricchezze archeologiche, ambientali e del paesaggio.

La decisione è arrivata al termine dell’assemblea del consorzio, che vede riuniti 13 paesi all’interno del consorzio. Con una garanzia in più in relazione ai fondi a disposizione. «Pochi giorni fa – commenta il presidente del Consorzio Lino Zedda - è stata pubblicata una delibera della Giunta regionale con gli indirizzi per l’assegnazione dei contributi regionali ai Consorzi turistici. Entro il prossimo marzo dobbiamo presentare un calendario di attività, in base al quale ci verranno erogate le risorse. Una garanzia in più per mettere in campo tutta una serie di progetti e manifestazioni”».

Del calendario faranno parte due importanti conferme, due iniziative già proposte nel 2024. «Sicuramente Passeg..Giare - ha annunciato Zedda - ovvero percorsi alla scoperta del territorio fra ambiente, storia ed archeologia, attraverso itinerari a piedi e delle guide in primavera e autunno. Ma stiamo anche pensando di strutturare alcuni itinerari, in modo che possano essere percorsi in autonomia. Non mancherà la degustazione dei prodotti tipici di ogni paese grazie alla collaborazione delle Pro loco e di altre associazioni». Volontari, che ritorneranno protagonisti anche nella nuova edizione dell’Expo Due Giare.

«Il comune ospitante sarà scelto nei prossimi mesi - ha aggiunto Zedda - in vetrina ancora i prodotti e i piatti del territorio con una grande attenzione alla sostenibilità e all’ambiente». In programma anche una novità. «Il ritorno di un’iniziativa, già proposta una ventina di anni fa - ricorda il presidente del Consorzio - una giornata dedicata a due produzioni, radicate nel territorio, l’olio e il vino. Due prodotti che negli ultimi anni sono cresciuti dal punto di vista della qualità e che ora meritano di godere di una rassegna tutta per loro».

Per il Consorzio Due Giare rimane prioritario presentarsi sempre in maniera unitaria al visitatore. «Per questo riproporremo il calendario unico degli eventi, un libretto con tutti gli appuntamenti, mese per mese, nei Comuni, che ha suscitato molto interesse nel 2024», prosegue Zedda.

A valorizzare il territorio anche una nuova gara ciclistica regionale, dopo l’esperimento riuscito al suo esordio, nel 2024. Sul fronte strutture, invece. «Della gestione del centro di produzione culturale Move The Box a Villa Verde – conclude Zedda - si occuperà sempre l’associazione Palazzo d’Inverno con una ricca programmazione di spettacoli e attività. Vogliamo invece trovare un nuovo gestore per il centro Myland ad Albagiara per la promozione dei percorsi ciclo-turistici nella nostra zona. Myland rimane infatti un marchio ancora appetibile per la nostra Marmilla».

