Gestivano un importante traffico di cocaina, eroina, metadone e marijuana. Per questo la Polizia di Stato di Oristano, su disposizione della locale Procura della Repubblica, ha arrestato cinque persone coinvolte in un’imponente attività di spaccio di droga.

L’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Oristano e condotta dagli uomini della Squadra Mobile della Questura, ha consentito l’applicazione delle misure cautelari a carico di persone residenti nei comuni di Terralba, San Nicolò d’Arcidano (OR) e Villasor (CA), tutti responsabili, a vario titolo, di una intensa attività spaccio. I luoghi in cui veniva custodita la droga, si parla di diversi chili di stupefacente, sono stati individuati grazie a numerosi appostamenti e pedinamenti.

La scoperta ha dato il via ad una serie di sequestri che ha poi permesso, in breve tempo, di ricostruire l’intera filiera della droga. È stato accertato che il gruppo si occupava di commercializzare diverse sostanze stupefacenti riuscendo a soddisfare le esigenze del mercato di riferimento con cocaina, eroina, marijuana e metadone, sostanze che che venivano illegalmente detenute e vendute a centinaia di clienti.

In particolare, due episodi di spaccio hanno suscitato particolare interesse. Il primo risale a dicembre 2023, quando è stata organizzata una fornitura di tre chilogrammi di cocaina destinata a un acquirente di Simaxis (OR), la quale si è conclusa con un episodio violento: il ferimento dell’acquirente da parte di un'arma da fuoco nelle campagne di Simaxis. L'operazione ha portato al rinvenimento di un chilogrammo di cocaina.

Il secondo episodio è avvenuto a febbraio 2024, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno intercettato un furgone della ditta "Soro Traslochi", rinvenendo oltre un chilogrammo di cocaina a bordo, con il conseguente arresto del conducente in flagranza di reato.

Uno degli arrestati, durante le indagini, ha rivelato di aver fatto uso di eroina per la prima volta da minorenne, quando a cederli la sostanza era stato proprio uno zio. La dipendenza dalla droga lo ha spinto successivamente a spacciarla per sostenere il suo consumo personale.

