Domani, nella basilica di Santa Giusta, saranno celebrati i funerali di Ignazio Manca, il 57enne trovato senza vita sabato nel garage della sua abitazione.

Dopo l’autopsia la Procura di Oristano ha dato il via libera al rito di commiato, mentre proseguono senza sosta – per ora nel massimo riserbo – gli accertamenti per fare luce su quello che per gli inquirenti sarebbe un omicidio volontario.

Al momento nel registro degli indagati è stato inserito il nome del fratello di Manca, Carmine, che dal canto proprio continua a dichiararsi “innocente” ed estraneo ai fatti.

La casa dove è stato rinvenuto il cadavere di Manca è ancora sotto sequestro e ieri è stata oggetto di nuove e minuziose ispezioni da parte dei carabinieri del Ris, a caccia di indizi utili all’inchiesta.

Sotto la lente anche il telefonino della vittima, dove gli investigatori potrebbero trovare elementi importanti per ricostruire le sue ultime ore di vita.

(Unioneonline/l.f.)

