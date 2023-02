Un Albo comunale ufficiale delle associazioni presenti a Ollastra. È questa l’ultima iniziativa dell’amministrazione guidata da Osvaldo Congiu, rivolta alle associazioni che operano e hanno sede legale o operativa nel comune ollastrino.

“L’iscrizione all’Albo comunale – fanno sapere dall’ente - è condizione preliminare ed indispensabile per accedere alla concessione dei contributi e delle sovvenzioni, nonché per l’utilizzo da parte delle stesse degli immobili ed attrezzature di proprietà del Comune”.

La domanda di iscrizione potrà essere presentata dalle realtà che non hanno scopo di lucro, perseguono scopi sociali in vari ambiti (per esempio sviluppo economico, turismo e promozione territoriale, umanitario, ricreativo, culturale ed educativo, salvaguardia di tradizioni storiche, civili e religiose, tutela e valorizzazione dell’ambiente, promozione di diritti umani, integrazione sociale e comunitaria, protezione civile, sportivo, volontariato sociale), hanno una organizzazione interna a base democratica e rinnovabile, hanno sede legale o operativa a Ollastra, hanno tra le finalità dell’associazione svolgere attività o organizzare eventi di pubblico interesse ed utilità nel Comune di Ollastra e hanno atto costitutivo e statuto.

La domanda, compilata tramite l’uso della modulistica predisposta dall’Ente, dovrà essere presentata entro il 28 febbraio. La consegna potrà essere diretta all’Ufficio Protocollo del Comune, o via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comunediollastra.it.

