Questa volta non solo delibere. Il Consiglio comunale di Ollastra ha deciso infatti di salutare con un atto formale Don Mario Nurchi che per tanto tempo è stato il parroco del paese.

“Dopo aver avuto l'opportunità di ringraziarl in maniera informale il 9 luglio scorso in occasione della celebrazione di saluto alla comunità parrocchiale di Ollastra, ho ritenuto doveroso proporre al Consiglio l'adozione anche di un atto formale di ringraziamento - tiene a precisare il sindaco Osvaldo Congiu - ecco perchè don Mario è stato invitato ad essere presente a questa seduta consiliare per ricevere in maniera formale ed istituzionale, il saluto di tutto il Consiglio Comunale ed i ringraziamenti per aver esercitato la missione pastorale a servizio della comunità di Ollastra in tutti questi anni. Dalla data di inizio della sua missione in questi tredici anni ad Ollastra - va avanti il primo cittadino - ha accompagnato tutta la comunità con dedizione e umiltà come nostro parroco e ha lasciato un'impronta indelebile nei cuori di tutta la cittadinanza. Accogliendoci come siamo ha camminato con noi, guardandoci con affetto, pazienza e perseveranza. Un supporto per la comunità”.

Da parte del Comune il sacerdote ha ricevuto una targa di ringraziamento. Don Mario era arrivato ad Ollastra nel 2009.

Dal 17 settembre guidano invece la parrocchia di San Sebastiano don Daniele Quartu e don Enrico Porcedda. Sempre i due giovani sacerdoti guidano le parrocchie di Santa Lucia a Siamanna, di San Nicolò vescovo a Siapiccia, di Sant’Andrea apostolo a Villanova Truschedu e di Santa Margherita vergine a Villaurbana.

