Il Distretto Rurale del Giudicato di Arborea sarà presente alla Fiera di San Marco a Ollastra fino al 26 aprile prossimo con uno stand informativo. Dove non mancheranno le degustazioni. Il tema del mondo giovanile e del lavoro, scelto quest’anno come fil rouge dagli organizzatori della Fiera, tocca da vicino le attività del Distretto, impegnato a dare vita e gambe ai progetti che consentono alle aziende di percorrere nuove esperienze, esplorare nuovi mercati e fare in modo che i giovani siano valorizzati sempre più nelle realtà economiche del mondo rurale.

«Il Distretto considera la manifestazione un appuntamento strategico di rilievo provinciale e regionale», sottolinea il presidente Pietro Paolo Erbì, «la Fiera si conferma un punto di riferimento per la promozione del territorio, capace di unire tradizione e innovazione e di favorire il confronto su temi come il passaggio generazionale. L’edizione attuale si distingue per l’attenzione ai giovani e all’imprenditorialità, con una partecipazione espositiva ampia e qualificata che riflette la vitalità del tessuto produttivo locale. Il Distretto partecipa come partner, contribuendo alla valorizzazione delle imprese anche attraverso iniziative dedicate».

«La presenza del Distretto alla Fiera di San Marco rappresenta un'opportunità dal punto di vista della conoscenza dei prodotti », spiega Eleonora Marongiu, la coordinatrice, «In collaborazione con il Comune di Ollastra, l'Ente ha trasmesso una manifestazione di interesse alle aziende socie dell'ente affinché possano avere l'opportunità di presenziare durante questo evento e far conoscere i propri prodotti. Il Distretto continua la collaborazione con i comuni adesso appartenenti, proprio per cercare di sensibilizzare riguardo l'importanza di far parte di una rete di cooperazione e di collaborazione», conclude, «che attraverso le azioni di progetto pian piano porterà alla crescita economica del territorio».

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