Il Comune di Oristano mette a gara la gestione dei parcheggi a pagamento, ma la partita si riapre mentre sulla vicenda è finita sotto la lente dell’Autorità nazionale anticorruzione. Con una determinazione del Settore Polizia locale è stata indetta una procedura aperta per individuare il nuovo concessionario per il periodo 2027-2030. Il valore stimato dell’affidamento è di 4 milioni e 355 mila euro, Iva esclusa, comprese le opzioni di proroga. La concessione avrà una durata iniziale di tre anni, con possibilità di estensione per altri tre e di un’ulteriore proroga tecnica di sei mesi.

L’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un massimo di 80 punti per la proposta tecnica e 20 per quella economica. La procedura sarà gestita sulla piattaforma regionale SardegnaCAT e le offerte dovranno essere presentate entro le 13 del 23 novembre.

Sullo sfondo resta la richiesta di documentazione dell’Anac, arrivata dopo l’esposto presentato da Ivano Cuccu il 4 ottobre. L’ex assessore chiedeva di verificare perché la gara non fosse stata pubblicata nonostante una bozza di deliberazione fosse già stata predisposta dagli uffici l’11 novembre 2025 e quali fossero i presupposti delle proroghe.

Tra i punti sollevati anche le possibili conseguenze sulla concorrenza e sulla partecipazione di altri operatori. «La questione centrale - osserva Cuccu - non è formulare preventivamente un giudizio sulla legittimità delle proroghe, ma verificare documentalmente perché una procedura di nuovo affidamento già concretamente delineata dagli uffici nel novembre 2025 non sia giunta alla pubblicazione entro la scadenza della precedente concessione e quali siano le ragioni oggettive che oggi renderebbero necessario prolungare ulteriormente l’attuale rapporto».

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