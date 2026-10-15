Un nuovo postamat è stato installato al servizio dei cittadini nell’ufficio postale seneghese, e sarà presto operativo. Si tratta di una apparecchiatura ATM di ultima generazione dotata di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con dispositivi di sicurezza, tra cui il sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito. Il nuovo ATM è dotato di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite qr code.

Nella sede di via Sa Rocca si potranno effettuare diverse operazioni appena sarà operativo: prelievo di denaro contante e tutte le altre interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, tutta la settimana per 24 ore al giorno. I Postamat di ultima generazione sono fruibili dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.

Il piano di sostituzione degli ATM Postamat conferma la capillarità della presenza di Poste Italiane in provincia di Oristano e l’attenzione che l’azienda riserva alle realtà locali.

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