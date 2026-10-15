Una relazione tecnica “copiata” male e che è destinata a far discutere. Nei mesi scorsi, il Comune di San Vero Milis ha approvato il Piano particolareggiato delle borgate marine ma a pagina 38 del Rapporto preliminare Vas si fa esplicito riferimento alle “azioni che hanno un'incidenza sull'ambiente urbano del borgo di Montevecchio”. All'ordine del giorno del Consiglio di lunedì c'è la discussione della mozione presentata dal consigliere di minoranza Andrea Atzori, che ha notato l’errore, e che chiede la revoca in autotutela della delibera della scorsa Giunta guidata dall'ex primo cittadino Luigi Tedeschi, la numero 14 del 22 aprile 2026. La mozione mette in luce vizi di legittimità del Piano, tra cui appunto il riferimento appunto alla frazione di Montevecchio, nel Comune di Guspini. «Siamo di fronte a un evidente “copia e incolla” – dichiara il consigliere Atzori – Il Consiglio di aprile, riunito in campagna elettorale, ha adottato con evidente fretta e furia un piano per San Vero che contiene pezzi di documentazione di un’altra località. Una superficialità inaccettabile nella revisione di atti importanti per i cittadini». Sembra chiaro quindi che gli ex amministratori abbiano votato un Piano senza una lettura attenta dei documenti. «Il voto di lunedì metterà ciascun gruppo consiliare di fronte alle proprie responsabilità istituzionali. Cambiare idea non è un segno di debolezza, ma di maturità politica», conclude Atzori. Giuseppe Vacca, sindaco di San Vero Milis eletto a giugno scorso, interviene sulla vicenda curiosa: «Sinceramente non avevo visto - spiega, con un tono di meraviglia - Si tratta di un errore da sottolineare con la matita rossa. E da un lato dico ben venga, visto che stiamo interloquendo con la Regione per capire se questo Piano non approvato da noi ha seguito l'iter giusto. Lunedì mattina ci sarà un altro incontro a Cagliari. Lunedì sera, durante il Consiglio, visto che c'è una mozione, spiegherò come stiamo operando in merito».

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