Servirà per fornire ai pazienti un supporto terapeutico in grado di ridurre lo stress e migliorare il benessere nel corso delle diverse fasi del trattamento della malattia, attraverso un’applicazione che integra neuroscienze, ipnosi medica, psicologia e tecnologia di realtà virtuale immersiva. Un visore per realtà aumentata è stato donato oggi alla struttura complessa di Oncologia-Ematologia dell’ospedale “San Martino” dall’Ail (Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mielomi) di Oristano, presieduta dall’ematologo Paolo Casula. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato la direttrice dei servizi socio-sanitari Marina Cossu, che ha portato i saluti della direzione generale, il direttore della struttura di Oncologia-ematologia Luigi Curreli e i rappresentanti dell’Ail oristanese. La sofisticata apparecchiatura, che si compone di un visore e delle cuffie posti sulla testa del paziente. Prevista la visione di nove diversi scenari terapeutici e di 158 ambienti realistici, configurabili fino a ottenere 6000 diverse versioni, per la creazione di contesti personalizzati in grado di

favorire il rilassamento e la meditazione dei pazienti. «Utilizzeremo il visore per cercare di alleviare le sintomatologie

correlate alla malattia o alla terapia – ha spiegato il direttore della struttura complessa di Oncologia-Ematologia Luigi Curreli – Questo strumento, che contiene dei filmati brevi con tecniche di rilassamento, può ridurre la necessità di antidolorifici o di anestesia o contribuire a rendere più gradevole la sosta”. “Siamo lieti di contribuire ad alleviare le sofferenze dei pazienti - ha dichiarato Rossana Traversari, vicepresidente della sezione Ail di Oristano in rappresentanza dell’associazione – Abbiamo ritenuto importante questo dono, viste le valutazioni del nostro comitato

scientifico, e ci auguriamo che i pazienti lo utilizzino». «A nome della direzione generale della Asl di Oristano esprimiamo

gratitudine nei confronti dell’Ail per questo dono, per le attenzioni riservate ai pazienti di questo servizio - ha affermato direttrice dei servizi socio-sanitari Marina Cossu – Questo strumento potrà contribuire ad alleviare le sensazioni di disagio che i pazienti possono vivere durante la terapia o nei momenti di attesa». Il nuovo contributo dell’Ail si somma ad altre iniziative già promosse dall’associazione, che in passato aveva donato quattro poltrone per la chemioterapia allo stesso reparto di Oncologia-ematologia dell’ospedale San Martino di Oristano e che da sempre è attento ai bisogni dei

pazienti. «Ringrazio l’Ail per questa e per le precedenti donazioni – ha affermato la direttrice Grazia Cattina – che ci consentiranno di offrire ai pazienti una migliore qualità dei servizi».

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