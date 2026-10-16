Un nuovo caso di Febbre del Nilo è stato accertato in provincia di Oristano. Si tratta di un uomo ultrasettantenne, attualmente ricoverato all’ospedale San Martino. Salgono così a 29 i contagi da West Nile registrati nel territorio oristanese dall’inizio del 2026.

Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria della Asl 5 ha già avviato l’indagine epidemiologica e le attività di profilassi. Le autorità competenti provvederanno alla disinfestazione dell’area di residenza della persona che ha contratto il virus.

«Nonostante il calo delle temperature e complici le piogge, che favoriscono un clima umido, sono ancora presenti le zanzare, che veicolano il virus attraverso la puntura – affermano dal Dipartimento di Prevenzione della Asl di Oristano –. Ancora una volta è opportuno ricordare le misure di prevenzione e protezione. Occorre prevenire, evitando i ristagni d’acqua, habitat ideale per il proliferare di questi insetti: svuotare i sottovasi, cambiare spesso le ciotole d’acqua degli animali e fare attenzione ai contenitori in cui l’acqua può ristagnare. Ma è importante anche proteggersi, in casa e fuori casa, attraverso zanzariere, spray repellenti e abiti lunghi, specie all’imbrunire, quando le zanzare sono più attive».

«Non abbassiamo la guardia – afferma la direttrice generale della Asl di Oristano, Grazia Cattina –. La circolazione del virus è ormai endemica sul nostro territorio, per cui è importante che ciascuno di noi si protegga e protegga i soggetti più esposti, anziani e fragili».

(Unioneonline)

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