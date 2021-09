Buone notizie per gli amanti dello sport di Nureci e di tutto il circondario. L’amministrazione comunale, nell’ambito del Bando nazionale “Sport e Periferia”, ha ottenuto un finanziamento di 700mila euro per la sistemazione della zona sportiva e, in particolare, dell’area del campo di calcio a 11. Grazie a questa somma verrà realizzato un nuovo terreno di gioco in sintetico, riqualificati gli spalti, gli spogliatoi, i parcheggi e sistemato il campo da tennis adiacente. Non solo, con altri 150mila euro si lavorerà sulla messa a norma dell’intero impianto elettrico e sull’illuminazione del terreno di gioco. Una struttura che diventerà, così, un punto di riferimento per le realtà sportive della zona, che si aggiunge alla piscina comunale già presente a Nureci dal 2016 e va a rivestire una grande rilevanza da un punto di vista sociale, considerando anche la creazione della squadra di calcio dopo varie stagioni.

“In questi anni – commenta il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Stefano Zucca, 47 anni – abbiamo puntato sulla creazione di servizi in modo tale che le persone, oltre a non abbandonare il paese, possano anche potersi insediare qui. Un intervento che va contro lo spopolamento. Pensiamo che questo impianto sportivo possa arricchire la proposta di tutto il circondario”.

