Per intervenire e quindi evitare sanzioni c’è tempo fino al primo giugno. Il Comune di Nurachi guidato dal primo cittadino Renzo Ponti oggi ha emesso l’ordinanza per la pulizia dei cortili e dei terreni. Questo per evitare, con l’approssimarsi della stagione estiva, il pericolo d'incendio e il proliferare di animali nocivi che possono arrecare danni alla salute pubblica.

Come si legge nel documento i proprietari di terreni, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, le aree e i cortili all’interno del centro abitato e non solo.

Nell’ordinanza si legge inoltre che dal primo giugno al 31 ottobre non è consentito far crescere sterpaglie ed erbacce, accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l’accensione. Poi ancora smaltire braci, abbandonare sul terreno fiammiferi o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso che possa innescare o propagare il fuoco. Ma è obbligatorio anche fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

A chi non rispetta le regole verrà applicata la sanzione amministrativa che va dai 25 ai 500 euro.

