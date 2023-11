Tenere vivi i paesi e aiutare i giovani che vogliono creare nuove imprese nei territori dove sono nati.

Questo è l'obiettivo del percorso formativo iniziato pochi giorni fa a Nurachi per la creazione di cooperative di comunità per offrire servizi in campo sociale, assistenziale e turistico.

L'iniziativa è stata avviata nell'ambito del progetto “La sapienza del villaggio”, un percorso di assistenza e accompagnamento rivolto principalmente ai giovani che potranno beneficiare di finanziamenti regionali dedicati, grazie ai fondi già assegnati dalla Regione per la programmazione territoriale.

Una volta terminato questo percorso verrà definito, insieme all’Assessorato regionale della Programmazione, il bando per lo stanziamento dei finanziamenti.

Gli incontri in programma a Nurachi sono aperti anche ai cittadini di Milis, Tramatza, Zeddiani e Narbolia. Si terranno, a partire dalle 15, nell’aula consiliare del Comune ancora giovedì 30 novembre, martedì 19 dicembre, mercoledì 10 gennaio e mercoledì 24 gennaio.

