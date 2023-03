La Asd Annuagras Arcieri di Nurachi ha vinto la gara per gestire l’enorme area di via Adriano Olivetti. Con determinazione del responsabile del Servizio Amministrativo è stato approvato il verbale della commissione di gara e la graduatoria provvisoria del bando per l'affidamento in concessione decennale dell’area comunale.

«La graduatoria resterà affissa all'Albo pretorio online del Comune per 15 giorni - fanno sapere dal Comune - Nei cinque giorni successivi gli interessati potranno presentare ricorsi ed osservazioni, che saranno valutati dal Responsabile del Servizio. La graduatoria definitiva sarà approvata nel termine di dieci giorni dalla presentazione dei ricorsi o delle osservazioni. Qualora, invece, nei termini indicati, non pervengano ricorsi e/o osservazioni, la graduatoria e l'aggiudicazione saranno considerate definitive senza ulteriori atti».

L’area è grande più di diecimila metri quadrati. Il concessionario dovrà utilizzare l’area solo per scopo sportivo, mentre i lavori di miglioria saranno a carico dello stesso e potranno essere svolti solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte dell’amministrazione. L’area inoltre dovrà essere obbligatoriamente curata. Non deve presentare sterpaglie, erba alta e rifiuti. Il Comune fa sapere inoltre che verrà verificato periodicamente che l’area concessa sia utilizzata per le attività indicate nel piano di utilizzo, ma anche lo stato di pulizia e cura.

