Da oggi va in scena Nuracque, la tre giorni di incontri, percorsi e laboratori fra terra e acqua nel territorio di Nurachi. Un progetto che parte da una filosofia di vita, che mette assieme uomini, agricoltura, ambiente, cultura. Che racconta il territorio di un tempo. Dopo le escursioni naturalistiche previste per oggi con anche la dimostrazione di un antico sistema di pesca tipico con l’arrostita di muggini freschi, si continuerà domani.

Alle 9,30 è prevista la visita guidata alla casa museo Peppetto Pau, storica dimora padronale costruita con i mattoni crudi, e incontro con gli artigiani che faranno vedere ai presenti la costruzione delle nasse tradizionali in giunco e dei cestini in olivastro e canne. Previsto anche un laboratorio sulla lavorazione della terra cruda e sulla preparazione della bottarga.

Alle 20, in via Grazia Deledda, a tavola sotto le stelle: una cena nel centro storico di Nurachi in compagnia dei sapori di una volta. Domenica, alle 9, escursione in kayak lungo il Rio Mare Foghe. Alle 10 “Storie e leggende della Torre di Pischeredda”: visita guidata del monumento storico. Poi tour archeologico del Sinis.

Seguirà un laboratorio di cucina. Nuracque è promossa dal Comune di Nurachi con le associazioni Città della Terra Cruda e Terra Accogliente e Maristanis, in collaborazione con la Regione.

© Riproduzione riservata