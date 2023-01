È in arrivo a Nurachi un laboratorio di scacchi rivolto agli alunni della scuola secondaria. Un momento che in tanti aspettavano e che vedrà la presenza di Francesco Sonis, campione europeo giovanile nel 2018, bronzo al campionato mondiale under 18 online del 2020 e nella top 100 mondiale dei giocatori juniores (under 20).

«Sarà l’ospite d’onore e maestro di scacchi per i nostri ragazzi della scuola secondaria - fanno sapere dal Comune guidato dal sindaco Renzo Ponti - L’iniziativa rientra all’interno dei tanti laboratori curriculari e extracurriculari che gli alunni della scuola di Nurachi potranno frequentare durante l’anno scolastico per migliorare il bagaglio culturale e formativo dell’esperienza scolastica».

L’appuntamento è per domani, giovedì 26 gennaio. L’iniziativa è organizzata dai docenti della scuola secondaria.

Il laboratorio ha l’obiettivo di far affinare ai ragazzi le tecniche della concentrazione, stimolando la memoria, durante un momento ludico e di aggregazione.

© Riproduzione riservata