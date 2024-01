La scuola dell'Infanzia paritaria di Nurachi, invita tutti i bambini e i genitori all’open day che si terrà giovedì 25 gennaio, dalle 9.45 alle 11, al centro sociale del paese.

Le insegnanti e tutto il personale accoglieranno i presenti per visitare gli spazi educativi e didattici, per ricevere informazioni sul Piano dell’offerta formativa ma anche per partecipare a divertenti laboratori. Inoltre si potranno ritirare i moduli per l’iscrizione all'anno scolastico 2024/2025. La scuola dell'infanzia paritaria "San Giovanni Battista" è gestita da sessant'anni dalle suore Salesiane Oblate.

La scuola ormai da anni è diventata un punto di riferimento di tante famiglie del territorio, si contraddistingue per le minuziose attività didattiche e pedagogiche, esprimendosi con i bambini attraverso l’accoglienza, l’accompagnamento, l’ascolto, la comprensione, l’attenzione e la ricerca del particolare.

