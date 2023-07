Nuovi servizi e uffici più accoglienti. L’ufficio postale di Nurachi è stato individuato per avviare il progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale.

Il progetto consiste nel trasformare l’ufficio postale in un centro che fornisce servizi della Pubblica amministrazione, quali Enti previdenziali, Agenzia della Entrate, Tribunali e Ministeri, consentendo ai cittadini il disbrigo delle pratiche dei rispettivi Enti nell’ufficio postale, senza spostamenti o viaggi, nell’ottica dei principi di sussidiarietà e sostenibilità ambientale.

«A partire dalla fine di luglio verranno avviati i lavori infrastrutturali che permetteranno di trasformare gli spazi dell’ufficio per la fruizione dei nuovi servizi per la cittadinanza - fa sapere il Comune di Nurachi guidato dal sindaco Renzo Ponti - Durante la realizzazione dei lavori, stimati in circa 20 giorni, l’ufficio postale sarà chiuso e tutti i servizi attuali saranno temporaneamente trasferiti all’Ufficio Postale di Riola Sardo, dove sarà attivato uno sportello dedicato ai clienti di Nurachi. Sarà un breve periodo di inattività, che però ci consentirà di usufruire di molti servizi innovativi, indispensabili per le attività quotidiane e lavorative».

