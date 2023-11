Buone notizie per chi desidera produrre olio. L’oliveto di proprietà del Comune di Nurachi potrà essere gestito dai cittadini.

L’amministrazione guidata dal primo cittadino Renzo Ponti ha deciso di dare in concessione l’enorme terreno presente in località San Giusto, con all’interno 150 ulivi, per dieci anni.

Possono partecipare alla manifestazione di interesse tutti i residenti a Nurachi entro e non oltre il 10 novembre. La base d’asta a rialzo è di mille euro.

Chi si aggiudicherà il terreno che verrà concesso a corpo si dovrà occupare della pulizia costante dell’area e della potatura periodica delle piante, con anche lo smaltimento delle ramaglie. Dal Comune fanno sapere che qualora si accertassero danni alle piante o alle proprietà comunali, i soggetti assegnatari, oltre alla richiesta di risarcimento del danno arrecato, non potranno accedere ad assegnazioni per gli anni futuri. Possono presentare l’istanza di partecipazione sul modulo fornito dal servizio amministrativo comunale tutti i cittadini che non hanno posizioni debitorie a qualsiasi titolo nei confronti dell'amministrazione comunale.

Gli spazi concessi dovranno essere riconsegnati dal concessionario al Comune entro e non oltre la data di cessazione della concessione.

